Бившият заместник-кмет на София Никола Барбутов остава в ареста, а неговият съветник - Петър Рафаилов беше пуснат срещу 10 хил. лева. Това реши тричленен състав на Апелативен съд – София. Двамата обжалваха постоянната мярка „задържане под стража” след заседанието на Софийския градски съд в петък.

Пред Съдебната палата в София се провежда протест в подкрепа на Барбутов, Рафалиов и Благомир Коцев.

В края на юни Барбутов и Рафаилов бяха задържани по обвинение за участие в организирана престъпна група с цел корупция, длъжностни престъпления и подкупи. Според прокуратурата Барбутов оказвал натиск върху районните кметове на „Люлин” и „Младост”, за да изберат определени фирми в обществени поръчки. Заместник-кметът обещавал, че 6% от сумите щели да се върнат при тях.

⇒ Магистратите посочиха, че и за двете лица продължава да е налице обоснованото предположение, че са извършили престъпленията, за които са обвинени. Това е първата предпоставка за вземане на мярка за неотклонение.

⇒ Не така стои въпросът с друга от предпоставките – опасността от укриване. Според апелативните съдии тя не е налице за обвиняемите, тъй като те имат постоянни адреси, семейства и социална ангажираност. В същото време обаче е налице третата предпоставка за вземане на мярка – а именно опасността от извършване на друго престъпление, макар че тя е с намален интензитет.

⇒ Относно Петър Рафаилов изводът за това е свързан с тежестта на престъпленията, за които е обвинен, и високата обществена опасност на деянието. Поради факта, че той е бил функционално зависим от инициативата на Никола Барбутов, магистратите правят извод, че обществената опасност на Рафаилов е по-ниска спрямо тази на Барбутов. Предвид това тричленният състав на САС измени мярката на Рафаилов и потвърди задържането под стража на Никола Барбутов.

Определението на САС е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Прокурор Юлиян Лефтеров заяви: Установи се, че прокуратурата е дала многократно указания до разследващите. Част от тях са били изпълнени. 10 свидетели са били разпитани. Указанията в частта за разпит на Модев предстои да бъде изпълнена. В рамките на два месеца е трудно да бъдат изпълнени всички указания и делото да бъде приключено.”

Адвокат Паулина Китанова посочи, че „очевидно указанието не е изпълнено - трябва да питате съответния орган защо не е. Кога ще бъдат извършени – отговор от тях трябва да получите”.

Според адвокат Ина Лулчева от момента на задържането на Барбутов и Рафаилов разследващите органи не са свършили почти нищо, с изключение на това да разпитат неколкократно районните кметове на „Люлин” и на „Младост”. Според защитата няма реални мотиви двамата да продължават да бъдат задържани, а напротив - прокуратурата прави всичко възможно в хода на съдебния процес да не бъдат разгледани факти, които да потвърждават невинността им.

► А междувременно днес трябваше да се гледа мярката на варненския кмет Благомир Коцев. Припомняме, че защитата му иска домашен арест. Заседанието обаче беше отложено заради отвод на съдебния състав. Делото днес беше преразпределено на нов състав на съда, а мярката ще се гледа във вторник. Направили те си отвод съдии бяха подкрепени от Асоциацията на прокурорите, откъдето излязоха с позиция.

Справка на NOVA показа, че в сряда делото за мярката за неотклонение на варненския кмет Благомир Коцев е било преразпределено на нов състав на Софийския апелативен съд. Докладчик ще е съдия Маргаритка Шарбанова, председател на състава е бившият шеф на апелативния спецсъд Георги Ушев, а третият съдия е Венелин Иванов.

Делото трябва да се гледа във вторник, когато този състав е дежурен по график и заседава.

Дотук се стигна след като съставът, който днес трябваше да решава за мярката на Коцев, си направи отвод. Според тримата съдии, които преди два месеца пак в същия състав оставиха в ареста кмета, тенденциозни твърдения за „зависимости“ ги задължават да се откажат да гледат делото. Причината - за да няма съмнения за предубеденост, било то и изкуствено създадена.

