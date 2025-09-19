Снимка: Facebook
Очаква се и протест през Съдебната палата в Плевен
Трето съдебно заседание по делото "Сияна" е насрочено за днес. Очаква се и протест през Съдебната палата в Плевен.
До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце. Смъртта й предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Вече започна и ремонт по пътя Плевен - София в района на инцидента. Делото беше отложено на 30 юли за събиране на още доказателства.
Напрежение на старта на делото за смъртта на Сияна, съдията не допусна журналисти в залата
300 000 лв. обезщетение за смъртта на Сияна – бащата обжалва останалите откази
