Трето съдебно заседание по делото "Сияна" е насрочено за днес. Очаква се и протест през Съдебната палата в Плевен.

До този момент са разпитани шестима свидетели за кататсрофата с тира, при който загина малкото момиченце. Смъртта й предизвика вълна от протести и реакции на държавата. Вече започна и ремонт по пътя Плевен - София в района на инцидента. Делото беше отложено на 30 юли за събиране на още доказателства.

Напрежение на старта на делото за смъртта на Сияна, съдията не допусна журналисти в залата