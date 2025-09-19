Добре позната като един от най-енергичните и дейни продуценти, Деляна Маринова-Джуджи прави смела крачка и се качва на театралната сцена, този път като актриса. Тя повдигна завесата около новия си театрален проект и сподели какви са предизвикателствата пред новото ѝ амплоа, както и каква е житейската философия, която ѝ помага да върви напред.

"Решила съм да се кача и аз на театралната сцена", с тези думи продуцентът Деляна Маринова-Джуджи обяви най-новото си начинание. Освен че е продуцент на новия спектакъл, тя ще изпълни и една от ролите. Режисьор на проекта е Ованес Торосян, а актьорският състав е "изключителен", според думите ѝ. Въпреки че репетициите са започнали съвсем наскоро, тя издаде, че става дума за "черна комедия".

Джуджи признава, че е била много притеснена дали режисьорът ще се съгласи да я включи в актьорския състав, тъй като няма формално театрално образование. "Нямам актьорско образование и бях много притеснена по този повод, но пък той ми каза, че вярва в таланта, а не в образованието", сподели тя с усмивка.