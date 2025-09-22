През 1908 година в Търново княз Фердинанд обявява независимостта на България. Така страната ни къса васалните връзки с Османската империя и заслужено отново се появява на световната карта като самостоятелна и независима. Днес празникът ни връща към този исторически момент, за който разказа в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS Валентина Задгорска - историк към отдел “Нова история” в Националния исторически музей в София.

“Събитието е толкова важно, макар да седи малко в сянка от другите национални празници, защото от 22 септември България е вече равностоен партньор на останалите европейски държави. Тя отхвърля ограничителните клаузи на Берлинския конгрес, които затрудняват нейното нормално и успешно икономическо стопанско развитие. Но това става в резултат на нейното до този момент успешно развитие”, коментира историкът.

117 години независима България!

По думите й България постига всестранни успехи в обществено-политическия сектор, в културния и в стопанския. “Това налага да бъде обявена независимостта, защото България трябва да изплаща ежегоден данък на Османската империя”, каза Задгорска.

“Обременителен е и режимът на репарациите. Той означава една неравноправна международна система, в която чуждите държави, сключили международни договори с Османската империя, ползват привилегии. Те са задължителни и за Княжеството. Така възпрепятстват неговото стопанско развитие”, разказа историкът.

Проф. Милко Палангурски: Независимостта е да взимаш сам решенията си чрез изборни процедури и институции, излъчени от народа

Задгорска сподели, че независимостта е обявена при самостоятелното управление на демократическата партия с министър-председател Александър Малинов.

