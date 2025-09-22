Оживен трафик, задръствания в няколко невралгични точки по пътищата на България в последния от трите почивни дни, колони се извиха към големите градове.

Трафикът продължава да е доста интензивен в цяла Югозападна България и това личи на автомагистрала "Струма" край Благоевград, където броят на автомобилите, отправили се към столицата, е доста сериозен. И в опашката хората отново за пореден път се задаваха въпроса кога проблемът ще се реши. Почти официално е ясно, че до десетина дни ще бъде даден стартът на обхода на Кресна.

През деня огромна тапа се бе образувала в края на автомагистрала "Струма" преди Кресна. Колоната бе дълга около два километра, а шофьорите изчакваха около 40 минути, за да преминат. Различните навигационни системи предлагаха алтернативни маршрути през малки пътища и села. Това обаче води до допълнителни затруднения, тъй като автомобили непрекъснато се включват в главното движение от вътрешните улици на Кресна, причинявайки забавяния. Веднъж преминали Кресна, шофьорите се движат в сравнително спокойно движение през Кресненското дефиле и в района на Симитли.

Интензивен е и трафикът на входовете на столицата. На магистрала „Хемус”, в участъка от село Яна до София, се извършва ремонт.

Заради ремонта по изключение днес до 21 часа в участъка до столицата са осигурени две ленти. Едната в платното за София, а другата в платното за Варна. Трафикът в посока Варна се осъществява по обходен маршрут. Столичната дирекция на вътрешните работи обясниха, че няма сериозни задръствания на входовете на София. Няма регистрирани пътни инциденти. През деня откъм магистрала "Тракия", "Цариградско шосе" беше блокирано в квартал "Горубляне" заради протести. Там се образува тапа. Две катастрофи затрудниха движението по пътя Самоков - София.