Интензивен трафик в последния от поредицата почивни дни. Полицейското присъствие по пътищата е засилено. Униформените следят за спазването на скоростните режими, шофиране без колани или след употреба на алкохол и наркотици.

Както се очакваше, тапа се е образувала в края на автомагистрала "Струма" преди Кресна. Колоната е дълга около два километра, а шофьорите изчакват около 40 минути, за да преминат. Прави впечатление, че различните навигационни системи предлагат алтернативни маршрути през малки пътища и села. Това обаче води до допълнителни затруднения, тъй като автомобили непрекъснато се включват в главното движение от вътрешните улици на Кресна, причинявайки кратки забавяния. Веднъж преминали Кресна, шофьорите се движат в сравнително спокойно движение през Кресненското дефиле и в района на Симитли.

През почивните дни на терен са около 200 патрулни автомобила. Полицейски коли ще се движат в трафика и ще следят за агресивни шофьори, както и за такива, които карат в аварийната лента. За да се облекчи движението, полицията предприе действия по извеждане на тежкотоварните камиони от магистралите в късния следобед.

Въпреки това NOVA получи сигнал, че на магистрала „Струма“ са засечени тежкотоварни автомобили, които не спазват забраната за движение.

Румен Дунев от сдружението "Автотехнически експерти по пътна безопасност" сподели, че забраната цели облекчаване на трафика на леките автомобили и нормалното придвижване на гражданите през почивните дни. “За съжаление, видяхме отбиване на номера, защото тази забрана важи само за магистралите “Струма”, “Хемус” и “Тракия”, което означава, че целият тежкотоварен трафик се прехвърля върху първокласни и второкласни пътища, по които хората също се придвижват по време на празниците”.

“Опашките по първокласните пътища стават много големи. Когато лек автомобил предприеме изпреварване, това е предпоставка за челен удар, ако отсреща дойде друг автомобил. Знаем, че челните удари завършват винаги с тежки травми или смърт”, коментира Дунев.

“По автомагистрала “Струма”, въпреки забраната за движение, видяхме много тежкотоварни автомобили, които си караха безпроблемно”, допълни той.

По думите на Дунев има почти нулев контрол по пътя. “Има автомобили на тол, които спират само коли, на които да проверяват винетки и да глобяват. По отношение на тежкотоварния транспорт те не предприеха никакви мерки. Преминават дори такива с чуждестранна регистрация”.

“Когато се направи анализ кои автомобилни фирми не са спазвали забраната, българските ще отнесат глоба, а чуждестранните много трудно ще бъдат установени”, смята той.

