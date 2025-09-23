Китай разпореди затварянето на училища и предприятия в поне 10 града преди супертайфуна "Рагаса" да удари южната част на страната.

„С изключение на спасителните екипи и хората, които осигуряват прехраната на населението, моля, не излизайте без необходимост“, заявиха властите за управление на извънредни ситуации в град Шенжен.

Те добавиха, че работните места и пазарите ще бъдат затворени от следобед.

Хонконг също затвори училищата и отмени полетите, тъй като супер тайфунът "Рагаса" се готвеше да удари финансовия център с мощ, която според предупрежденията на властите ще бъде сред най-разрушителните в новата история на града.

"Рагаса" вече е съборила дървета, отнесла е покриви на сгради и е причинила смъртта на един човек при свлачище във северните Филипини, където хиляди хора потърсиха подслон в училища и евакуационни центрове.

Супертайфунът се движи на запад като изключително опасна буря, със средни максимални ветрове от 230 км/ч в центъра си, докато се разгаря над Южнокитайско море, според метеорологичната служба на Хонконг.

Градът с 7,5 милиона жители се подготвя за големи сътресения и възможни щети, докато близкият китайски технологичен център Шенжен нареди евакуацията на 400 000 души.

"Рагаса" ще представлява сериозна заплаха за Хонконг, която може да достигне нивата на Хато през 2017 г. и Мангхут през 2018 г.

Летището в Хонконг ще остане отворено, но ще има „значителни смущения в полетите“ от 10:00 часа по Гринуич днес до следващия ден, заявиха от летищните власти.

Очаква се да бъдат отменени над 500 полета на Cathay Pacific.

