Сигнал в рубриката "Моята новина" - ATV заседна на плажа на къмпинг „Смокиня”. На кадрите, заснети в неделя на обяд, се вижда как мъже се опитват да извадят бъгито.

Според собственика на въпросната машина Николай Колев джетът летува на пристанище "Черноморец".

"С ATV-то искахме да извадим джета, който трябва да бъде прибран и зазимен, тъй като сезонът приключва. Видяхме, че няма хора на плажа в близост и попитах спасителя дали мога да го изтегля и той позволи. Когато започнахме да го дърпаме обаче, ATV-то се окопа. Затова го изкарахме с колесар извън плажа, а джета пренесохме на ръце", разказа той.

По думите му категорично не е имало опасност за хората наоколо. "Имаше и друго място, откъдето да извадим джета, но трябваше да преминем 40 км отиване и връщане с ATV, което щеше повече да застраши", смята Колев.

Даниел е старши спасител и отговаря за плажната ивица. "Момчетата ми обясниха, че искат да изкарат въпросния джет. Прецених, че разстоянието не е опасно за никого, нямаше и много хора на плажа. Първоначално не можаха да изкарат джета, но след това го пренесоха на ръце. Не е бил застрашен никой. Може да има санкции, но за мен това не е нарушение", уверява той.

Повече по темата гледайте във видеото.