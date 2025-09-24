Мъж е бил прострелян в столичния квартал „Бояна“. Това се е случило при престрелка във вторник вечер, съобщиха за NOVA от МВР.

По данни на очевидци моторист е стрелял, първо във въздуха, след това пo жертвата. Според източници на NOVA, простреляният е настанен в болница, а животът му е вън от опасност. Пострадалият работел като водопроводчик. Текат огледи, предстоят и разпити, за да се установят подробности около случилото се.

Редактор: Цветина Петкова