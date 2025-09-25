Северна Корея притежава до два тона високообогатен уран, заяви южнокорейският министър по обединението Чун Донг-юн.

В рядко публично потвърждение Чун Донг-юн каза, че „според оценки на експерти, включително Федерацията на американските учени, Северна Корея в момента държи около 2 000 кг. високообогатен уран с чистота 90% или повече“.

„Дори в този час урановите центрофуги на Северна Корея работят на четири обекта“, каза министърът.

Как изглежда светът с ядрено оръжие през 2025 г.

„Само 5 до 6 кг плутоний са достатъчни за изграждането на една ядрена бомба“, каза Чун и добави, че 2 000 кг високообогатен уран, който би могъл да бъде резервиран единствено за производство на плутоний, би бил „достатъчен за създаване на огромен брой ядрени оръжия“.

Обогатеният уран е ключовата съставка за направата на ядрени бомби, тъй като може да бъде превърнат в плутоний чрез изгаряне в ядрен реактор.

Обогатяването трябва да се повиши над 90% — концентрация, наричана „бойно качество“ (weapons-grade), която е необходима за постигане на критичната маса, задействаща верижната реакция, водеща до ядрена експлозия.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) са необходими 42 кг високообогатен уран за едно ядрено оръжие; 2 000 кг биха били достатъчни за приблизително 47 ядрени бомби.

