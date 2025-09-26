Снимка: iStock
-
Директорът на училището с агресивните деца: Жертвата изживя случая милион пъти заради социалните мрежи
-
Заради фалшиво положителен тест за дрога: Мъж загуби работата си като шофьор
-
Поляк стана първият алпинист, покорил Еверест без кислородна бутилка
-
Кръгла маса в София по проблемите на затлъстяването
-
Смелостта да бъдеш родител: Пътят на осиновителите и техните предизвикателства
-
Дебатът за минималната работна заплата: Възможно ли е увеличение и защо има спор между синдикати и работодатели
Целта му ще е да се подобри координацията между службите
Пожаро-тактическо учение ще се проведе в Русе. Целта му ще е да се изпита готовността за реакция при пожари в складови площи и да се подобри координацията между службите.
По време на учението ще се разиграе разузнаване и оценка на обстановката, организиране на евакуация и оказване на помощ на пострадалите.Редактор: Ина Григорова
Последвайте ни