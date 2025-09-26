Пожаро-тактическо учение ще се проведе в Русе. Целта му ще е да се изпита готовността за реакция при пожари в складови площи и да се подобри координацията между службите.

По време на учението ще се разиграе разузнаване и оценка на обстановката, организиране на евакуация и оказване на помощ на пострадалите.

