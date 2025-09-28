-
Бащата Аспарухов-старши каза, че това е само началото за младите спортисти
Божурище е едно от местата, където се усети истинска еуфория около волейболния финал, на който националният отбор грабна среброто. В ресторанта си бащата на един от националите ни - Аспарух Аспарухов, следя трепетно мача.
"Това е само началото за тези момчета", каза той.
„Ние сме тренирани хора. Трябва да се спи, но истината е, че трябва да внесем достатъчно доверие и позитивна енергия. Всичкият позитивизъм на света трябва да го сложим на терена и да го изпратим към Манила”, заяви Аспарухов-старши преди големия финал.
България вече има 6 победи от 6 мача и надеждите са националният отбор да завърши със „7 от 7“. „Говоря със сина ми всеки ден, но преди финала си позволяваме само кратки разговори от минута–две, за да не губи концентрация”, добави бащата.
Националите ни пристигнаха за финала. Владо Николов посрещна и прегърна синовете си (ВИДЕО)
Той разкри и малко семейни суеверия: „Малки неща – как да си поставим телефона, къде да седнем и с кои приятели да споделим всичко. Важното е да създадем правилната атмосфера и подкрепа“, казва Аспарухов-старши.
Семейството ще наблюдава финала заедно в ресторанта си с надеждата България да триумфира в последната фаза на Световното първенство.
