Тези момчета бяха почти перфектни, имайки предвид, че са много млади. Това каза в ефира на информационния обеден блок на NOVA NEWS Евгени Иванов - Пушката - бронзов медалист от Световното първенство по волейбол в Токио 2006 и част от националния отбор на България в продължение на 16 години. Той коментира успеха на българския волейболен тим и какво следва за лъвовете ни.

“Един отбор е много сложен механизъм с много малки, прецизни детайли вътре в него. И когато един от тях не работи максимално ефективно, това се отразява върху работата на целия механизъм. Така че може би тези момчета, този треньор успяха да направят тази система да работи оптимално”, коментира той.

“Дори в годините, в които бяхме отстъпили малко от световните върхове, имахме изключително добри играчи и треньори. Но както във всеки един аспект в живота, понякога е необходимо малко, за да не бъдеш добър, а перфектен. Тези момчета явно са го намерили”, каза волейболистът.

Иванов сподели, че емоциите са неописуеми. “Няма как да не се радвам първо като волейболист на успеха на тези момчета, второ като българин. Това беше палитра от емоции - гордост, радост, удовлетворение, много са”.

“Решаващото за пробива на момчетата беше, когато започнаха срещу Германия. Този тежък първи гейм, който изиграха, даде един невероятен тласък на тяхната увереност в собствените им способности и това ги следваше почти през целия път на шампионата. Те знаеха, че вече имат сила да се борят с най-големите като равен с равен и да ги побеждават. Направиха го срещу Германия и Словения, после срещу САЩ. Това беше едно от ключовите преимущества на нашия отбор”, смята волейболистът.

“Няма как да правим паралел и сравнение между моя отбор и сегашният, защото всичко е различно - и хората, и времената, и спорта. Волейболът се разви много за тези 19 години. Единственото, което си мисля, че мога да кажа, че е същото, е че дори тогава имаше страшно много еуфория около успеха, който постигнахме. Пак имаше много хора, които се радваха и мечтаеха с нас, сега даже е в по-големи мащаби”, обясни той.

Според волейболиста националите имат потенциала да стигнат до световната титла и олимпийски медал. “Но има много работа, която трябва да се свърши. Олимпийските игри са след 3 години, преди това има още две големи първенства, които трябва да изиграят. В интервю Бленджини каза, че не мислят напред, а мислят за следващия мач, за следващата крачка. Нека не се опитват да прескачат крачки, нека ги извървят една по една всичките, както трябва да бъде. Сигурен съм, че успехът няма да им се изплъзне”, допълни Иванов.

Редактор: Ивайла Митева