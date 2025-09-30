Не трябва очакванията на хората да им тежат. Това каза в ефира на “Пресечна точка” Катрин Тасева - една от най-добрите ни гимнастички през последните години, за националите ни по волейбол.

България посреща тържествено младите надежди във волейбола, които се завърнаха в страната ни със сребърен медал от Световното първенство във Филипините. Момчетата кацнаха тази сутрин от Истанбул на борда на правителствения самолет и бяха посрещнати с червен килим и шпалир от гвардейци.

“Наистина тази победа, този медал, този успех на момчетата донесе огромна радост и щастие на целия български народ. В интерес на истината не гледах нито един от мачовете, но след това си ги връщах по телевизията. Изгледах единствено финала на живо, но с леко притеснение и с едно око, защото много се вълнувам, след като прекратих своята кариера”, обясни треньорът по художествена гимнастика.

По думите й да гледаш отстрани е много по-трудно, отколкото да играеш. “Гледаш какво се случва на терена, но нищо не можеш да направиш и вълнението е доста по-голямо”.

“Ще запомня момента с този гейм, който успяхме да вземем срещу Италия в последния мач. Момчетата се бореха и направиха страхотно състезание. Поздравявам целия отбор, целия екип и федерацията, защото това е един огромен общ успех”, коментира тя.

“За мен несъмнено психиката играе много голямо значение и е ключова за големите успехи. Трябва да е много стабилна. Смятам, че това е един млад отбор, който има огромен потенциал и до Олимпийските игри ще го развият, ще успеят да натрупат достатъчно опит, както вече го правят, и ще се борят за златен медал”, обясни Тасева.

“Те самите казаха, че са имали много тежки полети, но адреналинът все още ги държи. Това как ги посрещат хората в България е неописуемо. Аз също съм го изпитала - разбира се, в по-малък мащаб, но когато виждаш толкова много хора да се радват и да се гордеят с теб, няма как да не се пребориш да си на крака и да си на 100%”, каза бившата гимнастичка.

Според нея младите надежди не трябва да мислят за очакванията на хората и за златния медал, а трябва да мислят за играта, какво могат да подобрят и къде са им били минусите. “Когато си направят един анализ на това Световно първенство, ще вземат най-доброто. Не трябва очакванията на хората да им тежат. Аз лично винаги съм се забавлявала и съм изпитвала удоволствие от това, което правя - така трябва да е и при тях. Трябва да бъдат концентрирани върху техниката и изпълнението на това, което треньорът им е поставил като задача”.

“Такива примери като тях със сигурност вдигат духа на целия български народ, не само в спортните среди. Хората са мотивирани и ентусиазирани. Виждаме, че има смисъл да развиваме българския спорт”, обясни Тасева.

