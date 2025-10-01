Пияна пешеходна пътека се появи на кръстовище в София между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I”. Интересното е, че маркировката е осъмнала миналата събота, което означава, че е положена в петък през нощта. Освен, че е поставена по диагонал, лентите са къси и криви. Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община, заявиха от пресцентъра за NOVA.

"Тази пешеходна пътека ми изглежда все едно е за кучета, диагонално на улицата, несериозно е за мен. За пръв път я виждам, даже си помислих, че е някаква грешка", заяви Ивайло Цветанов.

Други столичани я смятат за улично изкуство.

"Аз тук не бих пресякла с детето си, защото е много лоша видимостта, може би трябва да заложим на сигурните пешеходни пътеки, а не на арт инсталациите. Оприличавам я на детска рисунка. Синът ми рисува така несиметрични неща."

Пешеходната пътека не е място за чат, глобата е 100 лв.

Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави

"Някой, който иска да заприличаме на Япония, Токио, там има такава пътека по средата на централния булевард."

Снимка: istock

Полагането на пешеходната пътека за кучета не е възлагано от общината, така че най-вероятно някой сам си я е изрисувал. От пресцентъра от Столичната община поясниха още, че направеното маркиране по диагонал не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за полагане на пешеходни пътеки. Столичната община ще възложи премахване на маркировката и ще бъде подаден сигнал към СДВР за извършената неправомерна дейност.

Снимка: БГНЕС

Според живеещите в района маркировката е направена през нощта преди 3 дни, но не са видели кой е художникът, избрал софийското кръстовище за платно в петък вечер. Само за няколко дни обаче боята почти е изтъркана и скоро няма да буди учудените погледи на минувачите.

