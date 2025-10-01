Снимка: БГНЕС
-
България посреща своите шампиони от Световното по волейбол
-
Променят организацията на движението в София заради посрещането на националите по волейбол
-
Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София
-
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
-
Вили Лилков: "Топлофикация София" е в тежка криза
-
Без задължителни нови декларации за такса „Битови отпадъци“, съобщиха от Столична община
Маркировката не е полагана от Столичната община, заявиха от пресцентъра
Пияна пешеходна пътека се появи на кръстовище в София между ул. „Солунска” и ул. „Княз Борис I”. Интересното е, че маркировката е осъмнала миналата събота, което означава, че е положена в петък през нощта. Освен, че е поставена по диагонал, лентите са къси и криви. Пешеходната пътека не е полагана от Столичната община, заявиха от пресцентъра за NOVA.
"Тази пешеходна пътека ми изглежда все едно е за кучета, диагонално на улицата, несериозно е за мен. За пръв път я виждам, даже си помислих, че е някаква грешка", заяви Ивайло Цветанов.
Други столичани я смятат за улично изкуство.
"Аз тук не бих пресякла с детето си, защото е много лоша видимостта, може би трябва да заложим на сигурните пешеходни пътеки, а не на арт инсталациите. Оприличавам я на детска рисунка. Синът ми рисува така несиметрични неща."
Пешеходната пътека не е място за чат, глобата е 100 лв.
Трети мислят, че вдъхновението идва от други държави
"Някой, който иска да заприличаме на Япония, Токио, там има такава пътека по средата на централния булевард."
Снимка: istock
Полагането на пешеходната пътека за кучета не е възлагано от общината, така че най-вероятно някой сам си я е изрисувал. От пресцентъра от Столичната община поясниха още, че направеното маркиране по диагонал не отговаря на нормативните изисквания и стандарти за полагане на пешеходни пътеки. Столичната община ще възложи премахване на маркировката и ще бъде подаден сигнал към СДВР за извършената неправомерна дейност.
Снимка: БГНЕС
Пешеходци с телефон рискуват 100 лева глоба от 7 септември
Според живеещите в района маркировката е направена през нощта преди 3 дни, но не са видели кой е художникът, избрал софийското кръстовище за платно в петък вечер. Само за няколко дни обаче боята почти е изтъркана и скоро няма да буди учудените погледи на минувачите.
Повече във видеото.
Последвайте ни