Граничният полицай Мариян Тенчев има спешна нужда от средства за лечение в Турция.

През декември 2024 г. той е диагностициран с рак на кардия в областта между стомаха и хранопровода. През януари тази година започва лечение с химиотерапия в Пловдив и последваща хирургична намеса. За съжаление по време на операцията лекарите установяват, че туморът е неоперабилен. Следва нов курс химиотерапия, който изтощава организма му и болестта продължава да напредва.

След множество консултации в България Мариян е насочен към лечение в Турция, където през септември започва нова, по-щадяща химиотерапия и серия от специализирани изследвания. Резултатите ще покажат следващите стъпки от лечението. За него му обаче са необходими средства, с които семейството му не разполага.

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи по следните начини:

- през платформата на Павел Андреев - ПОМОЩ ЗА МАРИЯН

- на личната му сметка в Банка ДСК: BG53STSA93000003377743

- телефон за връзка със съпругата му: +359898326925