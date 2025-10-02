Поставено ли е на карта бъдещето на кабинета заради водната криза в страната? По темата дебатират политологът проф. Мария Пиргова и политическият анализатор Георги Харизанов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.

Експертите коментираха и причините и пропуските в системата, довели до масово безводие у нас. Спорът за размера на данъците, липсата на качествено напояване за земеделските производители и нарушените водни цикли в малките населени места - това ли са основните пропуски, довели до ескалирането на проблема?

Двамата коментриха и състоянието на данъчната и социалната система на страната.

Цялото предаване гледайте във видеото.