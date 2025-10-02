-
Николай Николов: Дъждовете са благодат, но трябва готовност за усложнения
-
Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата
-
Глобалната флотиля „Сумуд”: Какво не знаем за задържаните плавателни съдове
-
Снегът и силният вятър затвориха прохода „Петрохан“
-
Усложнена обстановка, обилни дъждове и първи сняг по високите места
-
Проведе се 11-ият благотворителен турнир в памет на Емил Шарков
Коментар на Георги Харизанов и Мария Пиргова
Поставено ли е на карта бъдещето на кабинета заради водната криза в страната? По темата дебатират политологът проф. Мария Пиргова и политическият анализатор Георги Харизанов в предаването „Челюсти” по NOVA NEWS.
Експертите коментираха и причините и пропуските в системата, довели до масово безводие у нас. Спорът за размера на данъците, липсата на качествено напояване за земеделските производители и нарушените водни цикли в малките населени места - това ли са основните пропуски, довели до ескалирането на проблема?
Двамата коментриха и състоянието на данъчната и социалната система на страната.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни