Заради забелязани дронове късно снощи летището в Мюнхен спря работа за часове, което доведе до отмяната на 17 полета.

Други 15 пристигащи самолета са били пренасочени към Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт, съобщават от аерогарата.

Засегнати бяха близо 3000 пътници, за които властите осигуриха походни легла, одеяла и храна.

Работата на летището беше възстановена рано в петък сутринта.

На този етап все още не е ясно дали става дума за един, или за няколко дрона. Няма информация за вида, размера или произхода на безпилотните апарати. Това е поредният подобен инцидент в Европа, а борбата с дронове беше основна тема на срещата на върха на лидерите Евросъюза в Копенхаген.

