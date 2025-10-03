Системата BG-Alert в София е задействана в петък сутринта. Според Столичния инспекторат това се е случило без разрешението на кмета Васил Терзиев. Това коментира пред NOVA директорът на институцията Николай Неделков. Минути по-късно обаче самият градончалник отрече това твърдение и заяви, че е "изговорил всичко с Красимир Димитров (директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция" към СО).

Според официалното съобщение предупреждението е заради образуването на снежна покривка на подходите към Природен парк "Витоша" и опасност от падащи дървета и клони в този участък. Пътищата в района са временно затворени за моторни превозни средства.

"Смятам, че беше правилно. В крайна сметка наистина паднаха доста дървета. За щастие няма инциденти. Работим за това да сме още по-прецизни. В мобилното приложение, което общината ще има, ще включим такива нотификации, надявам се - с не толкова дразнеща мелодия, която ти причинява нервна криза", коментира Терзиев.

По-рано през деня Николай Неделков коментира, че не е имало основание за изпращане на предупреждение чрез BG-Alert, въпреки валежите от дъжд в последните две денонощия и снеговалежа в района на Витоша.

„Информацията, която беше подадена - за горолом и образуване на снежна покривка, е неточна. Съобщението не беше одобрено официално от кмета на Столичната община”, заяви Неделков.

Текстът на съобщението вероятно е написан от служител на общината, но фактите се изясняват. Тече вътрешна проверка.

От Общината излязоха с официално съобщение относно достъпа до Природен парк "Витоша". Ето и пълния ѝ текст:

„По повод информация, разпространена по-рано днес, бихме искали да внесем спешни корекции и уточнения, за да осигурим спокойствие и точна информираност на всички жители и гости на София.

Актуалната и точна ситуация е следната:

Пътищата към Алеко и Златните мостове са временно затворени, за да се гарантира безопасността на всички, докато се отстранят падналите дървета и опасността премине. Причината е силен вятър и снеговалеж.

Екипи на терен: Екипи на Столичен инспекторат и дирекция „Аварийна помощ и превенция” (АПП) са незабавно мобилизирани и вече работят усилено на терен по отстраняването на падналите дървета и клони.

Срокове: Нашите екипи полагат всички усилия до края на деня пътищата да бъдат напълно почистени, обезопасени и отново отворени за посетители през уикенда.

Предприемат се незабавни вътрешни мерки за затягане на протоколите за кризисна комуникация, за да гарантираме, че само проверена и точна информация ще бъде разпространявана в бъдеще.

Благодарим за разбирането и търпението. Планината скоро ще бъде отново достъпна и безопасна за всички нас”.