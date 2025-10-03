Камарата на строителите в България (КСБ) представи „Работа в България“ – дигитална платформа, създадена да улеснява завръщането на български специалисти от чужбина и да свързва кандидатите с реални работни позиции в българския строителен сектор. Инициативата идва непосредствено преди професионалния празник на строителя на 26 октомври и е част от по-широка програма на бранша за гарантирана заетост и прозрачни условия на труд.

Платформата е структурирана в три ясно разграничени направления, така че всеки кандидат да намери бърз път към подходяща оферта: модул за завръщане в България (за хора с опит зад граница), модул за наемане на кадри извън ЕС (за фирми с недостиг на персонал, през лицензирани посредници) и модул за кариерен старт (за студенти и млади инженери). Всяка секция е изградена с практична логика: профил/автобиография, предпочитан регион и професионална специализация, след което – директна връзка с работодатели членове на КСБ .

Особено важно предимство е, че компаниите, които предлагат работа чрез платформата, са вписани в Централния професионален регистър на строителя – официалния регистър на Камарата . Това гарантира, че всички работодатели са надеждни, проверени и работят при спазване на професионалните и етични стандарти на бранша.

Акцентът е върху предвидимостта и дългосрочността: КСБ насърчава завръщането с аргумента, че обемите работа в сектора и хоризонтът на проектите осигуряват траен ангажимент и растящи възнаграждения, а новата платформа служи като „единна врата“ – без излишна бюрокрация, с ясни изисквания и бърза обратна връзка между кандидати и компании.

Допълнително, КСБ и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) канят българите в Германия на трудова борса във Франкфурт на 1 ноември. На място ще бъдат представени конкретни позиции, условия и растящото портфолио от обекти у нас, както и самата платформа „Работа в България“ – как се създава профил, как се кандидатства и как работодателите търсят кадри.

Новата стъпка на КСБ се вписва и в по-широката рамка на мерките за насърчаване на завръщането на българи от чужбина. Агенцията по заетостта вече отвори прием по проект „Избирам България“, който предвижда финансова подкрепа за семейства и специалисти, решили да се установят и работят дългосрочно в страната – покриване на разходи по преместване, временна помощ за настаняване до 12 месеца и стимули за транспорт до работното място. По програмата са заложени и изисквания за минимален период на заетост след завръщането, с цел устойчивост на резултатите.

Какви са предимствата на „Работа в България“ според КСБ?

• Една точка за контакт между кандидатите и водещите строителни компании в страната, членове на Камарата.

• Прагматична сегментация: отделни пътеки за завръщащи се професионалисти, за компании с нужда от кадри извън ЕС и за млади таланти.

• Бърза видимост на уменията: стандартни профили и ясни критерии улесняват подбора от страна на работодателите.

• Синхрон с държавните мерки: платформата естествено допълва инициативите на МТСП – кариерни форуми и финансови стимули за завръщане – като осигурява конкретни, проверени оферти и директна връзка с бизнеса.

С новата платформа и предстоящата борса във Франкфурт КСБ изпраща ясното послание, че времето да се върнеш и да градиш кариера у дома е сега – с подкрепата на браншовата камара, с разширяващи се проектни обеми и в синхрон с насърчителните мерки на държавата.

Кандидатите могат да подготвят автобиография, да посочат предпочитан регион и специализация и да се свържат с работодатели още преди форума, а на място във Франкфурт да получат допълнителни насоки и конкретни предложения.

Как да се включите в платформата

Всеки, който иска да стане част от инициативата, може да го направи лесно и бързо. Процесът протича в следните стъпки:

1. Вход в платформата – достъпва се директно чрез линка workforce.ksb.bg.

2. Попълване на заявка – въвеждат се лични данни за контакт, професионален опит, предпочитан регион в България и област на заетост.

3. Прикачване на автобиография – качва се CV във формат PDF или Word, което улеснява работодателите при подбора.

4. Изпращане и регистрация – информацията се подава в системата и се регистрира автоматично в платформата.

5. Обратна връзка от КСБ – експерт на Камарата се свързва лично с кандидата, за да обсъди възможности и да предложи конкретни позиции.

6. Съдействие при завръщането – КСБ оказва подкрепа при подготовка на документи, признаване на квалификации и адаптация към работната среда у нас.

7. Започване на работа – след подбора кандидатът подписва договор с надежден работодател, вписан в Централния професионален регистър на строителя.

Така платформата гарантира сигурен и структуриран процес – от подаването на първоначална заявка до реалното започване на работа в България.