От 59 етапни цели Европейската комисия е приела за изпълнени 58, като 1 остава неизпълнена. Тя е свързана с Комисията за противодействие на корупцията. Става дума не за нейния избор, а концептуалната логика на съществуването ѝ. ЕК счита, че няма достатъчно гаранции, че Комисията може да бъде достатъчно деполитизириан орган. Това може да доведе до задъжране на около 200 млн. евро от второ плащане. Очакваме скоро да получим 440 млн. евро. За останалите ще имаме 6-месечен срок, за да се преосмисли съществуването, начина на избор и работата на КПК.

Това заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежаТомислав Дончев пред журналисти.

Той определи работа по КПК като трудна, защото е свързана с намиране на мнозинство в Народното събрание.

♦ Дончев заяви още, че на 2 октомври правителството е подало искане за трето плащане по ПВУ – на стойност 1,6 млрд. евро.

♦ До края на годината България ще получи финансиране от ЕК на стойност 2 млрд.евро.

Томислав Дончев: Договорени са 50% от всички средства по оперативнитe програми

"Един от ключовите приоритети на правителството е спасяването на парите по ПВУ. За 4 години България е получила само първо плащане, а когато това правителство започна работа, не само траншовете от ЕК към България бяха спрени, в трагично състояние беше и инвестиционният процес в страната. Ние успяхме, на база решителни и премислени усилия, да предоговорим ПВУ, да отключим главата репауър, благодарение на която българските бенефициенти да имат достъп до допълнително финансиране. И най-важното – да подадем искане за второ плащане. То е било изпратено в ЕК на 7 октомври 2023 г. Близо година по-късно комисията изпрати отказ да преведе каквото и да е финансиране. На 23 юли изпратих искане за второ плащане", обясни още Дончев.

Финансовият министър Теменужка Петкова заяви, че от началото на годината ПВУ се изпълнява с ускорени темпове, а правителството е направило всичко необходимо, така че България да може да се възползва от тези средства.

♦ От началото на година до сега по ПВУ са разплатени над 1,8 млрд. лева. Всички средства по първото плащане да разплатени. Към момента правителството разплаща проекти по ПВУ със средства от националния бюджет, които достигат сумата от 0,5 млрд.лв.

Тя посочи, че задържането на част от средствата по второто плащане, около 200 млн.евро, няма да се отрази на дефицита на начислена основа, тъй като това е вземане, което подлежи на възстановяване от ЕК.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че когато България е заявила второто плащане, е получила не само отказ на следващата година, но е трябвало да върне допълнителни 200 млн. евро, вече получени по първото.

Той обясни, че парите по ПВУ се дават срещу реформи и във връзка с парите второто и третото плащане те са изпълнени. И допълни, че предстоят още реформи.

Той посочи, че се сформира нов екип, който да разработи концепцията за Антикорупционната комисия.

→ За наводненията в Бургаско Дончев каза, че държавата ще помогне на пострадалите.

Редактор: Цветина Петрова