Приключи заседанието на областния оперативен щаб
Приключи заседанието на областния оперативен щаб, който втори ден работи на терен във вилно селище “Елените”. Действията на компетентните институции ще стартират с повторен обход на терена в светлата част на деня.
Екипи на полицията, жандармерията и пожарната ще направят оценка на актуалното състояние след бедствието и ще определят приоритетните участъци за разчистване. След приключване на обхода на място ще влезе тежка техника, която ще започне поетапното премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и освобождаването на основните подходи и инфраструктурата на селището.
В разчистването ще се включат комбиниран багер, фадрома, кран, няколко самосвала, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска за измиване на терена, както и екипи за ръчно почистване.
По време на заседанието на областния щаб бе разпределена наличната техника и човешкият ресурс между отделните зони на вилното селище. Областният управител Владимир Крумов отправи искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования за подпомагане на дейностите.
Към засегнатия район пътуват доброволци от Пловдив и Бургас, които ще се включат в разчистването и подпомагането на пострадалите. На терен продължават работа 5 екипа на ПБЗН, 30 служители на МВР, представители на звеното „Отбрана и сигурност“ към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и съдействие при спасителните дейности.
Предстои да бъде извършен оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване, след което специализирани комисии ще започнат описване на щетите и набелязване на необходимите мерки за възстановяване.
В заседанието на оперативния щаб участват областният управител Владимир Крумов, директорът на ОДМВР – Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РДПБЗН комисар Николай Николаев и кметът на община Несебър Николай Димитров. Обстановката във вилно селище Елените остава под постоянно наблюдение от компетентните институции. Няма данни за застрашени хора, а действията по възстановяване и обезопасяване продължават до пълното нормализиране на ситуацията.
