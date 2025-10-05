Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Нектария-София Николова. Тя е българка, родена в Гърция, израснала в Англия, която никога не е живяла тук. Днес обаче намира своя дом и свобода на южното Черноморие, в Ахтопол, където се грижи за коне.

След като обикаля Европа и живее в различни държави, тя споделя, че именно в България най-сетне се чувства на мястото си: „Имах носталгията за България, още преди изобщо да знам какво е България... Тук изведнъж просто си паснах като парченце пъзел на мястото си.”

Какво я кара да се откаже от професионалния спорт в Англия и да потърси алтернатива? Защо избира малкия Ахтопол и как намира свободата си сред конете и дивата природа на Странджа.

