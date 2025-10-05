-
Пилотът от ралито във Варна - с положителен полеви тест за наркотици (ВИДЕО)
-
След бедствието на Черноморието: Десетки засегнати семейства и „треска за злато” в Царево
-
Мис България с инициатива за спасяване на детски животи
-
Протестиращи в Грузия опитаха да влязат в президентския дворец
-
Шествия срещу войната в Газа се провеждат в цяла Европа
-
Започва новата организация на сметосъбирането в София
Галя Щърбева ни среща с
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Нектария-София Николова. Тя е българка, родена в Гърция, израснала в Англия, която никога не е живяла тук. Днес обаче намира своя дом и свобода на южното Черноморие, в Ахтопол, където се грижи за коне.
„Да хванеш гората”: Семейството от София, което откри село Осоица и неговите обичаи (ВИДЕО)
След като обикаля Европа и живее в различни държави, тя споделя, че именно в България най-сетне се чувства на мястото си: „Имах носталгията за България, още преди изобщо да знам какво е България... Тук изведнъж просто си паснах като парченце пъзел на мястото си.”
Какво я кара да се откаже от професионалния спорт в Англия и да потърси алтернатива? Защо избира малкия Ахтопол и как намира свободата си сред конете и дивата природа на Странджа.
Цялата история гледайте във видеото.
Последвайте ни