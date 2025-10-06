Снимка: ПРБ
-
Тристранният съвет определя размера на минималната заплата за следващата година
-
Протест пред сградата на Антикорупционната комисия
-
Политическа криза във Франция: Новото правителство почти сигурно няма да получи подкрепа в парламента
-
Какво следва от становището на ВКС, че Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор?
-
Макрон представи ново правителство в опит да изведе Франция от политическата криза
-
Нейнски: Инициативата, която Васил Димитров е предприел, е осъзнат риск
Премиерът Росен Желязков заяви, че в момента сме "подложени на най-силното хибридно въздействие"
В разгара на скандала по върховете на съдебната власт изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов събра обвинители от Балканския регион на форум в София. Основните теми са международното сътрудничество и предизвикателствата при разследване на трансграничната престъпност. На него присъстваха и премиерът Росен Желязков, както и правосъдният министър Георги Георгиев.
"Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента", заяви премиерът Росен Желязков в началото на събитието в понеделник.
Снимка: ПРБ
Борислав Сарафов откри форума с думите: „Прокуратурата наистина е сърцето на правовата държава. В България прокуратурата играе ключова роля не само в наказателното правосъдие, но и в опазване на обществения интерес“.
Той отбеляза, че когато една прокуратура е слаба, престъпността и корупцията стават държавна политика. "Възможността за утвърждаване на трайното и пряко сътрудничество между нас са ключовите стъпки за осигуряването на гаранции за сигурност, справедливост и върховенство на правото на Балканите", каза още Сарафов.
Силна дясна кандидатура за президент ли е Росен Желязков
Той предложи създаването на Постоянна балканска прокурорска платформа за комуникация, обмен на опит в чувствителни сфери като корупция, трафик на хора, киберпрестъпления, околна среда и др.
На събитието присъстват главният прокурор на Турция Мухсин Шентюрк, главният прокурор на Словения Катарина Бергант, главният прокурор на Албания Олсиан Чела, и.ф. главен прокурор на Косово Бесим Келменди, както и делегации от върховни прокурори от Румъния, Сърбия и Черна гора.
Снимка: ПРБ
Специален гост на събитието е президентът на Евроджъст Михаел Шмид. Видеоприветствие от Брюксел към участниците във форума в София отправи еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защитата на потребителите Майкъл Макграт.
В събитието участва и генералният секретар на Международната асоциация на прокурорите Роел Дона.
Сред гостите на форума са още министърът на правосъдието Георги Георгиев, председателят на Комисията по правни и конституционни въпроси Анна Александрова, членове на ВСС, прокурори и следователи.
Последвайте ни