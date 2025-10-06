Виктор Чаушев поема ресор „Транспорт и градска мобилност“ в Столична община.

Новината съобщи кметът на столицата Васил Терзиев. Чаушев ще заеме поста от 13 октомври. В Столична община неговият фокус ще бъде върху реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

Терзиев представя новия зам.-кмет като професионалист, чийто опит е свързан с разработването на комплексни анализи за оптимизация на обществения транспорт. През 2022 г. заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията (Георги Гвоздейков - бел. ред.), където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

