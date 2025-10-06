Точно в 17 часа днес жителите на област Добрич получиха предупреждения на телефоните си от системата за ранно оповестяване на населението в случаи на опасни събития. Областният управител Живко Желязков предупреди, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област днес и апелира всички да следват указанията на властите и аварийните служби, а хората около водни обекти да бъдат бдителни.

За значителни валежи с количества над 65 литра на квадратен метър за 24 часа предупреждават и от Националния институт по метеорология и хидрология. Обявен е код червено.