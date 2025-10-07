Започна изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 октомври (понеделник).

Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес, съобщиха от НОИ.

Без заявление: Ще може да се получава пенсия от всяка пощенска станция в едно населено място

На 2 октомври на всички правоимащи лица бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна в рубрика „Календар на плащанията“.

Редактор: Цветина Петкова