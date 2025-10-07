В епоха на непрестанна свързаност и дигитална зависимост, историята на Мауро Моранди звучи като мит – човек, който избира да изчезне от света, за да намери смисъла на живота в тишината на морето.

Роден през 1939 година в Модена, Италия, Мауро дълги години работи като учител по физическо възпитание. В края на 80-те обаче усеща, че не принадлежи повече на съвременния свят – уморен от консуматорството и социалните конфликти, той решава да напусне всичко познато и да потърси „истинския живот“ сред природата.

Историята на La Jument: Фарът в „края на света“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

Cet homme a vécu seul pendant + 30 ans sur une île pour une raison qui va vous choquer.



Mauro Morandi, l'ermite des temps moderne➡ pic.twitter.com/Akolh9ydSA — Cultination (@Cultination1) September 8, 2025

През 1989 година, заедно с приятели, Моранди отплава с катамаран към Полинезия, мечтаейки за ново начало сред тропическите острови. Съдбата обаче има други планове – по време на плаването катамаранът му се поврежда и той е принуден да акостира на малък остров край Сардиния – Будели, част от архипелага Ла Мадалена. Будели е известен със своята емблематична „розова плажна ивица“ (Spiaggia Rosa), оцветена от микроскопични черупки и корали, и е обявен за природен резерват.

Когато пристига, Моранди открива, че пазачът на острова се пенсионира и длъжността му остава вакантна. Без да се колебае, Мауро предлага да го замести. Така, почти случайно, той започва нов живот като пазител и единствен обитател на Будели – пост, който ще заема повече от три десетилетия.

„Свещеникът на скалата“: Над 50 години отец Гебре Руфаел изкачва 2580 метра, за да стигне до храма си

В следващите над 30 години Мауро Моранди живее сам в малка къщичка, изградена върху основите на стар военен бункер. Енергия черпи от соларни панели, а храната си доставя от близките острови с лодка. Дните му преминават в грижи за природата – почистване на плажовете, поддържане на пътеките и наблюдение на птиците и морето. През лятото посреща редки посетители, на които разказва за красотата и крехкостта на острова, превръщайки се неофициално в негов екологичен пазител и философ.

„Аз не съм Робинзон Крузо. Аз съм просто човек, който е избрал да живее различно – в хармония с това, което ни заобикаля“, казва Моранди в интервю за The Guardian през 2020 г. През зимата остава напълно сам, понякога седмици без човешки контакт, заобиколен само от шума на вълните и вятъра.

C'è chi lo ha definito un "Robinson Crusoe" contemporaneo. Per 32 anni Mauro Morandi è stato il custode della splendida isola di Budelli in Sardegna. È morto a 85 anni. Scrivono gli amici sui social: "La tua anima resta là" pic.twitter.com/GWpkvOzU6J — Tg3 (@Tg3web) January 4, 2025

С времето неговата история добива международна популярност. Журналисти, фотографи и документалисти го наричат „отшелникът от Будели“ и „италианският Робинзон Крузо“. Снимките му, публикувани в National Geographic, показват човек, който е намерил мир там, където другите биха открили самота.

Рецепта за баланс и спокойствие: Говори будисткият монах, основал храма „Шаолин Европа” (ВИДЕО)

This man spent 32 years alone on an island



Mauro Morandi was an Italian island hermit resident of the Italian island Budelli from 198 was nicknamed "Robinson Crusoe".



In 1989, shortly after setting off on a sailing trip to Polynesia he shipwrecked on Budelli, a tiny (1.6km²)… pic.twitter.com/XB1rrpULUF — Today In History (@historigins) September 16, 2025

Но през 2021 година идва краят на неговата изолация. Италианските власти решават да включат острова в национален парк с пълен природозащитен режим, а това означава, че никой не може да живее постоянно на територията му. След дълга съдебна и обществена битка, Моранди е принуден да напусне острова, който повече от три десетилетия нарича свой дом. Той се премества в малко жилище на остров Ла Маддалена, откъдето продължава да споделя спомени и философски размисли за живота си в социалните мрежи.

На 3 януари 2025 година, Мауро Моранди умира на 85-годишна възраст в родния си град Модена. В последните си интервюта той споделя, че не съжалява за нищо:

„Открих истинската тишина, научих се да слушам морето и разбрах, че човек може да бъде напълно свободен само когато се откаже от излишното“.

► Живот и история

Мауро Моранди (роден 1939 г.) е италианец, дошъл на остров Будели (между Сардиния и Корсика) през 1989 г., след като катамаранът му се повреди в път за Полинезия.

El hombre que vivió 32 años solo en una isla.



Mauro Morandi fue conocido como el “Robinson Crusoe italiano”.

En 1989, mientras intentaba llegar a la Polinesia para huir del consumismo y de una vida que ya no sentía como suya, su catamarán se averió y terminó en la isla de… pic.twitter.com/ufrD9kz1M0 — 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) August 23, 2025

Той предлага себе си да бъде новият „пазител / човекът, който се грижи“ за острова, тъй като предният такъв се пенсионира.

Моранди живее сам на острова около 32 години, от 1989 до 2021.

През 2021 г. е принуден да напусне острова поради натиск от страна на властите и планирани промени в управлението и статута на острова.

След напускане той се настанява в апартамент на остров Ла Маддалена, а след здравословни проблеми — в родния си град Модена, където умира на 3 януари 2025 г., на 85 години.

► Условия на живот

Живял в бивш бункер от Втората световна война, който използва като дом.

Захранва се чрез соларни панели, получава доставка на храна отвън по вода.

През зимата често остава дълго време без контакт с хора — дни наред.

Използва времето си за четене, наблюдение на природата и поддържане на острова (почистване, пътеки, екологично образование на посетители).

► Наследство

Днес името на Мауро Моранди остава символ на личен бунт срещу консуматорството и дълбока връзка с природата. За мнозина той е пример, че уединението не е бягство, а път към по-дълбоко разбиране на себе си и света. Будели продължава да бъде защитен остров, но споменът за неговия пазител живее — не само в медиите, а и в съзнанието на всички, които мечтаят да намерят собственото си парче рай.

Редактор: Цветина Петкова