Историята на човека, който избира да изчезне от света, за да намери смисъла на живота в тишината на морето
В епоха на непрестанна свързаност и дигитална зависимост, историята на Мауро Моранди звучи като мит – човек, който избира да изчезне от света, за да намери смисъла на живота в тишината на морето.
Роден през 1939 година в Модена, Италия, Мауро дълги години работи като учител по физическо възпитание. В края на 80-те обаче усеща, че не принадлежи повече на съвременния свят – уморен от консуматорството и социалните конфликти, той решава да напусне всичко познато и да потърси „истинския живот“ сред природата.
Cet homme a vécu seul pendant + 30 ans sur une île pour une raison qui va vous choquer.— Cultination (@Cultination1) September 8, 2025
Mauro Morandi, l'ermite des temps moderne➡ pic.twitter.com/Akolh9ydSA
През 1989 година, заедно с приятели, Моранди отплава с катамаран към Полинезия, мечтаейки за ново начало сред тропическите острови. Съдбата обаче има други планове – по време на плаването катамаранът му се поврежда и той е принуден да акостира на малък остров край Сардиния – Будели, част от архипелага Ла Мадалена. Будели е известен със своята емблематична „розова плажна ивица“ (Spiaggia Rosa), оцветена от микроскопични черупки и корали, и е обявен за природен резерват.
Когато пристига, Моранди открива, че пазачът на острова се пенсионира и длъжността му остава вакантна. Без да се колебае, Мауро предлага да го замести. Така, почти случайно, той започва нов живот като пазител и единствен обитател на Будели – пост, който ще заема повече от три десетилетия.
В следващите над 30 години Мауро Моранди живее сам в малка къщичка, изградена върху основите на стар военен бункер. Енергия черпи от соларни панели, а храната си доставя от близките острови с лодка. Дните му преминават в грижи за природата – почистване на плажовете, поддържане на пътеките и наблюдение на птиците и морето. През лятото посреща редки посетители, на които разказва за красотата и крехкостта на острова, превръщайки се неофициално в негов екологичен пазител и философ.
„Аз не съм Робинзон Крузо. Аз съм просто човек, който е избрал да живее различно – в хармония с това, което ни заобикаля“, казва Моранди в интервю за The Guardian през 2020 г. През зимата остава напълно сам, понякога седмици без човешки контакт, заобиколен само от шума на вълните и вятъра.
C'è chi lo ha definito un "Robinson Crusoe" contemporaneo. Per 32 anni Mauro Morandi è stato il custode della splendida isola di Budelli in Sardegna. È morto a 85 anni. Scrivono gli amici sui social: "La tua anima resta là" pic.twitter.com/GWpkvOzU6J— Tg3 (@Tg3web) January 4, 2025
С времето неговата история добива международна популярност. Журналисти, фотографи и документалисти го наричат „отшелникът от Будели“ и „италианският Робинзон Крузо“. Снимките му, публикувани в National Geographic, показват човек, който е намерил мир там, където другите биха открили самота.
This man spent 32 years alone on an island— Today In History (@historigins) September 16, 2025
Mauro Morandi was an Italian island hermit resident of the Italian island Budelli from 198 was nicknamed "Robinson Crusoe".
In 1989, shortly after setting off on a sailing trip to Polynesia he shipwrecked on Budelli, a tiny (1.6km²)… pic.twitter.com/XB1rrpULUF
Но през 2021 година идва краят на неговата изолация. Италианските власти решават да включат острова в национален парк с пълен природозащитен режим, а това означава, че никой не може да живее постоянно на територията му. След дълга съдебна и обществена битка, Моранди е принуден да напусне острова, който повече от три десетилетия нарича свой дом. Той се премества в малко жилище на остров Ла Маддалена, откъдето продължава да споделя спомени и философски размисли за живота си в социалните мрежи.
На 3 януари 2025 година, Мауро Моранди умира на 85-годишна възраст в родния си град Модена. В последните си интервюта той споделя, че не съжалява за нищо:
„Открих истинската тишина, научих се да слушам морето и разбрах, че човек може да бъде напълно свободен само когато се откаже от излишното“.
► Живот и история
Мауро Моранди (роден 1939 г.) е италианец, дошъл на остров Будели (между Сардиния и Корсика) през 1989 г., след като катамаранът му се повреди в път за Полинезия.
El hombre que vivió 32 años solo en una isla.— 𝖪𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗅𝗈 𝗁𝖺𝖼𝖾 𝗍𝗈𝖽𝗈 𝗆𝖺𝗅 (@RelatocuriosoK) August 23, 2025
Mauro Morandi fue conocido como el “Robinson Crusoe italiano”.
En 1989, mientras intentaba llegar a la Polinesia para huir del consumismo y de una vida que ya no sentía como suya, su catamarán se averió y terminó en la isla de… pic.twitter.com/ufrD9kz1M0
Той предлага себе си да бъде новият „пазител / човекът, който се грижи“ за острова, тъй като предният такъв се пенсионира.
Моранди живее сам на острова около 32 години, от 1989 до 2021.
През 2021 г. е принуден да напусне острова поради натиск от страна на властите и планирани промени в управлението и статута на острова.
След напускане той се настанява в апартамент на остров Ла Маддалена, а след здравословни проблеми — в родния си град Модена, където умира на 3 януари 2025 г., на 85 години.
► Условия на живот
Живял в бивш бункер от Втората световна война, който използва като дом.
Захранва се чрез соларни панели, получава доставка на храна отвън по вода.
През зимата често остава дълго време без контакт с хора — дни наред.
Използва времето си за четене, наблюдение на природата и поддържане на острова (почистване, пътеки, екологично образование на посетители).
► Наследство
Днес името на Мауро Моранди остава символ на личен бунт срещу консуматорството и дълбока връзка с природата. За мнозина той е пример, че уединението не е бягство, а път към по-дълбоко разбиране на себе си и света. Будели продължава да бъде защитен остров, но споменът за неговия пазител живее — не само в медиите, а и в съзнанието на всички, които мечтаят да намерят собственото си парче рай.Редактор: Цветина Петкова
