Животът на отец Гебре Руфаел – наричан „Свещеникът на скалата“ от Етиопия - е най-невероятната история, която можете да прочетете.

Всяка сутрин се изкачва бос по отвесна скала - висока 250 метра - за да отключи църква, издълбана в скалата: Абуна Йемата Гух, често наричана най-недостъпното място за поклонение в света. Построена през 5-ти век от свети Абуна Йемата, тя се намира на 2580 метра над морското равнище в планините Гералта, в Северна Етиопия.

Снимка: iStock

Той притежава показа 500-годишна Библия, изработена от козя кожа, и споделя, че любимата му библейска история е „Чудото на Мария“.

Църквата е на 2580 метра височина и за да се стигне трябва да се изкачи пеша. Тя е забележителна със своето грандиозно местоположение, своята архитектура и купол, датиращи от шести век, и своите стенописи от 15-ти век.

Отец Гебре Руфаел не е просто свещеник - той е и баща на десет деца - две от които са починали.

Абуна Йемата Гух е една от 35-те скални църкви в Етиопия, която привлича поклонници и туристи. Построена е през периода на Аксумското царство и части от светилището, включително стара Библия, са запазени и използвани и до днес.

Посетителите преминават през естествена каменна мостова пътека, следват дървена дъска, преминават през отвесен скален участък, и финално преминават по тясна пътека, тип ребро — всичко това без помощ от модерни предпазни средства. А отдолу има 300-метрова пропаст.

Архитектурна и духовна стойност

Това е една от над 30-те скални църкви в региона — най-голямата концентрация от такъв тип в Етиопия. Заслужава внимание покритото с оригинални фрески куполно пространство от VI век, запазено благодарение на сухия климат и липсата на влага. Сцените изобразяват библейски личности, 12-те апостоли и 9-те светци, изваяни върху куполи и стени.

Свещена библиотека от древността

Църквата съхранява ценни древни ръкописи, включително Ортодоксална Библия на Geʽez, изписани върху кожа, с богати илюстрации и използвани и до днес в служби. Geʽez е древен южносемитски език от етиопския клон, датират поне от 6 век, което ги прави едни от най-старите преводи на Библията в света.

Снимка: iStock

Строителна и духовна традиция

Счита се, че светецът Абуна Йемата, един от деветимата заселници на християнството в Етиопия, е създал дълбаейки храма през V–VI век, като отшелническа обител.

Мястото е замислено да съчетае духовна близост с Бога и физическо изпитание — катеренето до храма е част от поклонението. Църквата остава действаща до днес — поклонници се изкачват до нея за неделни служби, молитви и кръщения. Въпреки изключително трудния достъп, според местни настоятели не е регистрирана нито една смърт при изкачването.

