Лидерът на най-голямата парламентарно представена партия подчерта, че е предусетил криза още когато „Спаси София“ свалили доверието си от кмета на столицата
Софиянци не са виновни за игричките, които се играят. Терзиев е кмет вече от две години. Срещу каква мафия се бори сега? Глупости! Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента в сряда. Той настоя кметът на София веднага да представи решение в парламента за кризата в боклука и ще получи 66 гласа „за“ от страна на депутатите от ГЕРБ-СДС.
Борисов припомни, че когато той е бил кмет на София, също имаше криза с боклука: "Тогава ми затвориха сметището в Суходол, след това Станишев прибра кофите за боклук от София. Аз излязох и се преборих чисто сам", коментира лидерът на ГЕРБ.
"Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев", добави Борисов и подчерта, че е предусетил криза още когато Борис Бонев и „Спаси София“ свалиха доверието си от него.
„Предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, екокатастрофа, мобилизация, национализация, каквото иска – да му го гласуваме. Ще има 66 депутати „за“. Ако иска да свърши работа, да го внесе още днес“, заяви Борисов.
Той коментира още, че не е съгласен с изразеното в национален ефир тази сутрин мнение на коалиционния си партньор - лидера на СДС Румен Христов, който предложи президентът да няма право да участва в политика до две години след мандата си. По думите на Борисов подобни предложения първо трябва да се обсъждат.
В отговор на въпроса опитва ли се да помогне на бившия финансов министър Владислав Горанов, санкциониран за корупция по „Магнитски“, да излезе от списъка на глобалния закон, Борисов отвърна: "Опитвам се с всички сили, защото знам, че не е виновен. Аз знам".Редактор: Цветина Петкова
