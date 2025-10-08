В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които целят нестабилност. Ако в политически и партиен аспект това е оправдано, то с оглед интересите на обществото, запазването на стабилност и справянето с реалните проблеми, е от изключителна важност. Това заяви премиерът Росен Желязков преди редовното правителствено заседание.

Министър-председателят се обърна към кабинета: "Не се поддавайте на колективни и личностни провокации, вършете работата си професионално и отговорно. Правителството показва завиден дух и коалиционна култура, ясно изпълнява поставените в програмата задачи и цели. Показателни са реакциите, които вярно и навременно са адресират при всяка ситуация от обществен или природен аспект".

Желязков изказа признателност към загиналия при спасителните дейности след пороя в Елените - полицай Стефан Иванов. Той се възхити на жертвоготовността му.

"Кабинетът е вече в своята политическа зрялост. Това показва, че редовно правителство с ясен времеви мандат може да адресира правилно проблемите и решенията да не се отлагат. От министрите искам не оправдания, а решения, правилна комуникация, висока степен на отговорност и отчетност", призова премиерът.

Относно бюджетната процедура, финансовият министър предостави данни, с които опровергава твърденията за обедняване.

⇒ От началото на 2025 г. разходите за персонал са нараснали с 3,6 млрд. в сравнение с предишната година - 18,2% ръст (образование - 907 млн. повече, здравеопазване - 98 млн. повече, отбрана - 633 млн., полиция и вътрешен ред - над 1 млрд. повече, социални плащания и осигуровки - 4,1 млрд. повече. Относно пенсиите - ръст от 11,2% - 2,4 млрд.)

⇒ 2 млрд. е ръстът при капиталовите плащания.

