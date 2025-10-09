„Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава Терзиев две години ѝ е плащал. Не може сега, след като толкова време си плащал, изведнъж мафията да ти е виновна“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод задълбочаващата се криза с извозването на боклука в столицата.

Борисов беше категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт, която, според него, „се прави на жертва, след като е била част от схемата“.

„Когато затвориха депото в „Суходол” – това беше криза. Купувахме балиращи машини, карахме бали из цяла България, търсехме къде да ги депонираме. Това беше борба. А сега идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, и раздават обвинения кой бил мафиот и мутра. Това няма да го позволя“, добави Борисов.

Бойко Борисов: Терзиев да внесе предложение за решаване на кризата с боклука и ще получи подкрепата на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ призова всички, които говорят за „мафия“ в отпадъците, да отговорят на въпроса ако наистина има такава, защо две години са ѝ плащали?

Борисов коментира и друг казус – потенциална продажба на „Лукойл“. Той изрази мнение, че в случай на продажба, службите и Министерският съвет трябва да проверят бъдещия купувач не като натиск, а като застраховка. „Никой не ги принуждава да продават. Но ако решат, службите трябва да проверят кой купува. Защото вече минахме през времето на Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха мафията“, заяви още той.

Борисов отрече да има каквито и да било контакти с криминални фигури, каквито обвинения получи. „Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. Вчера дори призовах кмета и Георги Георгиев да изпратят доброволци затворници и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри за обществени поръчки, както Божидар Божанов“, каза още Борисов и допълни: „Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба. Това няма да стане“.

