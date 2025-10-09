Четири месеца след репортерската проверка на „твоят ден” - има ли ръст в цените на основни хранителни продукти в големите вериги и в кварталните магазини след двойното етикетиране?

Проверихме настоящите цени в два магазина: един от голяма верига и един квартален. Избрахме 13 хранителни продукта. В супермаркета проверихме цената на бял хляб, кафе буркан с лютеница литър олио. Продължаваме с литър прясно мляко, кофичка, кисело мляко, български ориз. Килограм бяло брашно, краве сирене кашкавал и 6 броя яйца. Няма как без нещо сладко. Затова избрахме и шоколад, а за пиене бира 2 литра.

А какви са очакванията на клиентите за цените в момента, както и след 8 август, когато в магазините ще трябва да добавят етикети със стойност 2 валути и в лева и в евро.

След това се отправихме към кварталния хранителен магазин. Направихме проверка на сегашните цени на аналогични продукти на тези, които вече проверихме в супермаркета. Хляб, кафе, лютеница, олио, прясно мляко, кисело мляко, ориз. Бяло брашно, краве сирене кашкавал и 6 броя яйца. Отново за десерт шоколад, а за пиене бира.

На произволен принцип избрахме и бензиностанция, за да видим цените на горивата в момента. Те са 2.39 бензин 95, 2.41 дизел и 1.21 газ

Ето го и продължението. От 8 август етикетите на стоките показват цените и в 2 валути. Какво показа проверката ни - в хранителния магазин част от голяма верига при хляба и кафето няма промяна. Те остават на същите цени 2,59 и 7,99. По-скъпа е лютеницата с 0,40 ст. - от 4,49 вече струва 4,89. Повечето продукти запазват стойността си - 3,99 за литър олио, 1,89 за кофичка кисело, 5,19 за кг ориз и 2,15 за кг брашно. Прясното мляко все още струва 3,59 за литър. Краве сиренето остава 17,99, кашкавала 29,99 за 800 грама, а яйцата пък поевтиняват с 0,10 стотинки. Тяхната цена от 3,79 преди месеци сега е 3,69. При шоколада и бирата няма промяна - съответно 2,55 за брой и 2,99 за два литра.

А на потребителите все така им се струва скъпо.

В малкия квартален магазин, който посетихме, само при един от 13 хранителни продукта има разлика. Останалите са същите - без промяна.

И те са: 2 лева за хляб, 7,70 за кафе, 4,90 за лютеница. Литър олио струва 3,90, литър прясно мляко 3,50, а кофичката кисело е поевтиняла с 0,10 ст. и в момента струва 1.70. Ориз - 3 лева, кашкавалът също запазва стойността си. 6 броя яйца - 3 лева. Шоколадът остава 3,40, а бирата 3,20



Бензин 95 през юни струва 2.39, а сега 2.43, дизелът е струвал 2.41, в момента е 2.42, а газта е поевтиняла - от 1.21 сега е 1.09 стотинки.