Кризите в страната и спънките пред институциите станаха обект на анализ от страна на политолога доц. Татяна Буруджиева. Според нея прогнозата, че правителството ще падне до 3 месеца е абсолютно обречена. Мнението на експерта е, че няма логика правителството да пада до ранна пролет, защото това би бил тежък удар за всички партии, защото първите няколко месеца от въвеждането на еврото са критични. В предаването „Денят на живо” тя обясни, че няма логика партиите в управлението да търсят избори, защото биха дали голям бонус и на президента. „Няма логика да предадеш властта на най-прекия си конкурент. Това правителство ще хвърли усилия да се задържи поне до президентските избори”, заяви Буруджиева.

Политологът не изключи възможността този парламент да избере друго правителство в друга конфигурация и допълни, че ПП-ДБ би трябвало да са си направили анализа, че техният отказ от участие в управлението дава толкова шансове и поле за изява на Делян Пеевски.

Напрежение в парламента: Политически реакции и взаимни обвинения заради кризата с боклука в София

Буруджиева е на мнение, че липсата на срокове за вземане на решения от страна на президента наистина блокира работата на институциите.

По отношение на кризата с боклука в София Татяна Буруджиева е категорична, че няма драма прокуратурата да потърси информация за създалата се ситуация и не вижда институционален натиск в това. Тя отбеляза, че всяко действие на дадена институция тежко се политизира и това води до изхабяване на институциите. „Това са органи, които трябва да извършват някакви действия, а с политизирането се разширява се полето на недоверие към институциите”, отбеляза тя.

По отношение на кмета на София Васил Терзиев Буруджиева е на мнение, че когато името на кмета изплува след криза или проблем не е добър старт и има лоши перспективи за евентуален втори мандат.

Редактор: Емил Йорданов