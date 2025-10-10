-
Говорят Людмил Илиев и Стойчо Стойчев
„Политическият терен винаги се възползва от кризи като тази с боклука, за да капитализира някакви ползи. В тази ситуация трудно би могло да се каже, че ще има такива за когото и да било в София, тъй като тук са доста устойчиви електоралните нагласи." Това каза политологът доц. Стойчо Стойчев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
„Цялата тази история отново се раздели на полярни политически разкази. Единият лагер говори за битка между гражданите и некомпетентния кмет. Другият – че е битка на гражданите срещу мафията. Отговорът е по средата. Вина има както общината, така и бизнеса”, посочи журналистът Людмил Илиев.
Гостите коментираха и предложението на ИТН за затвор при разпространяване на лична информация.
Защита на личността или опит за цензура: До какво ще доведе законопроектът на ИТН
Според Стойчев, не е нужно някой да се стига до толкова крайни мерки. Той посочи, че няма причина за тревога, защото такъв законопроект няма да бъде приет в зала.
Илиев каза, че решението да бъде оттеглен текста се дължи на всички медии и всички страни, които реагираха. Той определи го като „изключително опасен”, тъй като не се занимава с преследване на клевети, лъжи и обиди, а с фактите
И допълни, че ние вече имаме закони, които са насочени към клеветите и обидите.
Стойчев посочи, че Слави Трифонов трябва да излезе и да каже защо иска да прокара такъв закон.
Илиев каза, че с такъв текст вече може да се говори за открита цензура. Той допълни, че ако има такива разпоредби, няма да може да се правят и коментари и да се провеждат разговори в предавания.
