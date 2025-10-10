Батерийни системи могат да захранят електрическите мрежи на цели градове и държави. А производството им от "А" до "Я" се случва у нас. Изпълнителният директор на технологичната компания, Александър Рангелов, коментира, че крайният продукт е батерийна система за съхранение на енергия, която се използва за стабилизиране на енергията.

„В часовете, когато има излишък, тя се зарежда, когато има недостиг, тя се разрежда, и по този начин стабилизира цялата мрежа”, обясни Александър Рангелов.

А в сърцето на изцяло автоматизираната фабрика стоят няколко робота, без които процесът не би бил същият.

„Това са литиевите клетки, оттук започва целият процес за производство на батерийните системи за съхранение на енергията, като в случая сме на станцията, която е автоматизирана с робот, той товари литиевите клетки на линията. На ден този робот прехвърля между 25-30 тона, което за хора би било немислимо", обяснява още човекът, стоящ зад проекта.

Според Александър – капацитетът на този вид батерийни системи позволява да бъдат избегнати големи прекъсвания в електропреносната мрежа – каквото нещо се случи в Испания по-рано тази година. Технологията гарантира стабилността на електропреносната мрежа и не позволява външно влияние да я срине в неподходящ момент, разяснява още Александър Рангелов.

Родната иновация се оказва стъпка напред пред досегашния лидер в бранша – Китай. Проектът се гордее с това, че целият цикъл на производство е реализиран в страната ни.

„Местното производство гарантира наличност на резервни части, наличност на гаранция и поддръжка на целия жизнен цикъл, който стига до 15 години", коментира изпълнителният директор.

Идеята за проекта идва след 36 години работа на технологичната компания. Александър разказва, че е плод на желанието в България да бъде направено производство конкурентно на световните гиганти в бранша. Създаването на фабриката за батерийни системи за съхранение на енергия се признава от Европейската комисия. Това всъщност е първият български проект, получил стратегически статут по Регламента за развитие на технологии с нетно нулеви емисии (NZIA) на ЕК. И един от общо шестте избрани в областта на батериите и технологиите за съхранение на енергия от цяла Европа. Министерството на икономиката и индустрията участва в прилагането на Регламента за развитие на технологии с нетно нулеви емисии за България .

В подкрепа на технологичния успех застават и министърът на иновациите и растежа, както и столичният кмет Васил Терзиев, които заедно с президента Росен Плевнелиев (22 януари 2012 – 22 януари 2017) и директора на компанията Александър Рангелов отрязаха лентата при официалното откриване на фабриката днес.

„Преди да открием нещо трябва да се положат много усилия. Някой да го проектира, да построят сградата, да монтират машините, някой да ръководи процеса", коментира пред гостите на събитието министър Томислав Дончев.

„Когато господин Рангелов ме развеждаше вътре, се върнах към първата ни среща. И тогава го имаше пламъка в очите, толкова е невероятно като видиш огромната стъпка в тази посока”, каза от сцената кметът Васил Терзиев.

Освен върху производството в базата на терена в Челопечене, екипът зад първата подобна фабрика у нас се фокусира и върху изграждането на две други бази. Причина за това са поръчките, които идват от цяла Европа и не само.