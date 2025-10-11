„Наводненията, безводието, боклукът по улиците, катастрофите и самодейните прояви на насилие показват, че държавността е изтървана. Този хаос трябва да спре и за това държавата трябва да си върне контрола“, заяви бившият председател на Народното събрание и съветник на премиера Росен Желясков Вежди Рашидов в студиото на „Събуди се“.

„Наводнения, безводие, боклук, катастрофи и саморазправа – всичко това показва, че държавата трябва да си върне контрола. Държавността се гради от всички нас, а не само от министрите“, заяви Рашидов.

Васил Терзиев: Има всички индикации, че ще подпишем договор с турска фирма за сметоизвозване

Той уточни, че като съветник на премиера Росен Желясков предоставя съвети само при поискване, основно в сферата на културата, и подчерта професионалните качества на премиера.

„Екипът е уравновесен, балансиран и образован човек, юрист, познавач на правото“, каза Рашидов.

Той коментира и законопроекта за свободата на словото, предложен от ИТН. „Абсурдно е в демократична държава да се въвежда закон, който предвижда до шест години затвор и солени глоби за разгласяване на лични данни. Всяка клевета трябва да се доказва в съда, а не чрез законови промени, които ограничават свободата на словото“, каза Рашидов.

Желязков: Политиката на правителството не води до обедняване на хората

Освен политическите теми, Рашидов обърна внимание и на социалния аспект - домашното насилие и нуждата от защита на жертвите, както и важността на спорта и изкуството като фактори за обединение на обществото. „Спортът и изкуството обединяват хората, създават радост и емоция. Това са малките пробиви в голямата тъма“, каза Рашидов.

Рашидов коментира и политическите протести и обществените нагласи. „Много често хората протестират без ясно доказателство за корупция или проблеми, което води до анархия. Не може да се протестират абстрактни идеи, без конкретни доказателства“, каза той.

Желязков: Държавата ще осигури доказателства за правосъдието по случая в Елените

Вежди Рашидов подчерта, че ролята на творците и младите хора също е важна. „Човекът не е съвършен, но изкуството и спортът ни показват как можем да преодолеем трудностите и да се обединим като общество“, подчерта Рашидов.

„Пожелавам си да си върнем държавността, реда и спокойствието в страната. Само така ще можем да се справим с кризите, които ни засягат – от цените на храните до управлението на боклука и инфраструктурата“, завърши той.