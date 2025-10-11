Снимка: БГНЕС
Лидерът на ИТН коментира новия законопроект
Лидерът на „Има такъв народ” написа пост в социалните мрежи след политическото напрежение в последните два дни около законопроекта, който предвижда затвор при разпространяване на лична информация. Цитирайки заглавия от пресата в годините назад за него, Слави Трифонов обяснява, че ще направи всичко възможно такива „измислици, гнусотии и откровени пошлости да продължат да съществуват, защото така ние в България разбираме свободата на словото”.
Вчера от ГЕБР казаха, че са се разбрали с Трифонов този законопроект да бъде изтеглен.Редактор: Цветина Петрова
