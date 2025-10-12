Докато някои се притесняват, че изкуственият интелект може да им вземем хляба, други са избрало да го приемат за свой съюзник. Следва една необичайна среща с Пейо Старибратов от Пловдив. Той е взел присърце мисията да обучава учители из страната как новите технологии могат да направят уроците по-интересни, а общуването с учениците – по-лесно.

Пейо показва как новите технологии могат да улеснят работата в класната стая – от подготовка на уроци и проверка на домашни до създаване на по-интерактивни учебни материали.

"Всичко започна от извънкласни проекти с ученици, а после интерес проявиха самите учители. Така започнах да обучавам колегите как да използват ИИ. Изкуственият интелект не е заместител на учителя – той е инструмент. Той само повишава качеството на неговата работа", посочва той.

Докато някои се страхуват, че машините ще изместят хората, тук виждаме обратното – как технологиите могат да приближат учителя и ученика.

"ИИ всъщност е един много интелигентен помощник. Но това, което всички трябва да знаят, е, че той е инструмент. Няма как да замени критичната оценка, няма как да се замени учителят. Но задължително го ползвам за бърз достъп до информация", казва Светлана Ковачева, учител по английски език.

Тя е на мнение, че човешкият фактор няма как да бъде заменен, защото учителят познава ученика, а тук става дума за емпатия, емоция - това не може да бъде изместено от машината.

Александър Димитров е също част от учителите, които търсят начин да говорят на „езика“ на своите ученици. Ползва за помощник изкуствения интелект. Ползват го и учениците.

"Прави ми впечатление, че по-горните класове са по-умели. По-малките го използват, но по един доста неук начин. Все още не са наясно, че това е един инструмент, който би могъл да им помага, но не е панацея, която да ги спасява от домашни, която да замества критическото мисление", споделя Димитров.

Според него ИИ не може да развие уменията на децата за критично мислене, за четене, за анализ, синтез на информация.

И докато учителите търсят баланса, учениците имат своето мнение.

Според Ния Чиперкова ИИ може да бъде много полезен за бърз достъп до информация. Но тя смята, че има ученици, които не го използват правилно и оставят той да свърши поставените им задачи.

"Това спира мисловни процеси", допълва тя.

А други ученици не крият, че ИИ им е много удобен, особено когато става дума за домашни.

А Пейо Старибратов посочва, че целта е не е да се замени учителя, а да се направят часовете по-интересни.

