По данни на Евростат през второто тримесечие на тази година жилищата в България са поскъпнали с 15,5% спрямо същия период на миналата година. Средната цена на кв.м в столицата вече е около 2 100 евро, а в страната – около 1 300 евро.

По-малко от три месеца преди официалното влизане на България в еврозоната, много собственици се колебаят дали да продават или купуват имот.

Рекорден ръст с над 27% за година при жилищните кредити

Димитър например предпочита да продаде апартамента си преди присъединяването към еврото. "Според мен цените на имотите няма да се променят драстично преди и след влизането в еврозоната, но покрай организацията около еврото сделките могат да бъдат по-хаотични и затова предпочитам да действам сега", казва той.

Специалистите в имотния пазар потвърждават засиления интерес към продажбите. "През последните години наблюдаваме по-голям интерес за покупка, а сега се засилва и търсенето за продажби", обяснява брокерът Искрен.

Бум на търсенето на големи апартаменти в България преди въвеждането на еврото

Прогнозите показват, че ръстът на цените ще продължи – очаква се националното увеличение на имотите да достигне 17-18% до края на годината.

Брокерът Александър Бочев обяснява: "Най-подходящият момент за покупка или продажба е тогава, когато имате реална нужда. Ако се подвеждате по тълпата, рискувате да направите грешка".

Въпреки бързото поскъпване София все още е една от най-достъпните столици в ЕС за закупуване на недвижим имот.

Стажант-репортер: Габриела Стоименова

Редактор: Румен Лозанов