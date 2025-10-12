Ситуацията в София с натрупаните отпадъци не е прецедент – и преди 16 години столицата беше изправена пред подобна криза. Това заяви в студиото на "На Фокус" бившият градски прокурор на София Николай Кокинов.

„Ситуацията беше горе-долу същата. С тази разлика, че тогава концесионерът искаше да си прибере и кофите“, разказа той, припомняйки си 2009 година. Тогава - в разгара на кризата, той разпорежда кофите за смет да останат на местата си.

„Имаше реална опасност да се стигне до епидемия, което си е престъпление по Наказателния кодекс. Затова реагирахме. В крайна сметка ситуацията приключи благоприятно по един или друг начин“, обясни той.

Днес Кокинов вижда и прилики, но и разлики със ситуацията с боклука. „Разликата е, че никой не иска да си прибере кофите, но и никой не ги извозва. Живея в един от засегнатите райони – мръсно е, а освен доброволците, никой не чисти“, споделя той.

Борисов за кризата с боклука: 2 г. Терзиев е плащал на мафията, а сега тя му е виновна

Но според него днес има и позитив – гражданското участие: „Тогава го нямаше това гражданско общество. Сега виждам как хората събират пари, организират техника, само и само да помогнат“.

На въпрос колко политика има в боклука, той не скри, че: "В сметоизвозването винаги има пари – и затова е интересен бизнес. В повечето страни, тази дейност често се контролира от сенчести фирми“.

Според него, закъснението с подмяната на договорите със сметосъбиращите фирми вещае по-голяма криза: „Договорите изтичат едновременно. Вероятно още 20 района ще се окажат в същата ситуация. Много отдавна трябваше да се подготвят документите“.

И все пак, според Кокинов, боклукът може да създава и герои – точно както станало преди 16 години: „Който кмет се справи с такава криза, има политическо бъдеще. Може би затова и сегашният кмет много предпазливо не иска помощ от никого и се стреми сам да се справи със ситуацията".

Той коментира и ареста на кмета на Варна Благомир Коцев. „Гледам като зрител този процес. До момента знам само, че пет съдебни състава са потвърдили мярката за неотклонение. Явно виждат нещо в кориците на това дело. Няма да съм аз този, който ще съди действията на прокуратурата“, заяви Кокинов.

Напрежение в парламента: Политически реакции и взаимни обвинения заради кризата с боклука в София (ОБЗОР)

Относно твърденията на опозицията, че става дума за политически арест, Кокинов подчерта, че: „Не смятам, че е политически арест. Но когато едно лице е кмет, член на партия и има обвинения, естествено, че това придава политически контекст на делото“.

По отношение на дебата за легитимността на Борислав Сарафов като главен прокурор той беше категоричен, че: „За мен той е легитимно избран от ВСС. Няма съдебно решение, което да го отмени. Единствено Върховният административен съд може да се произнесе. До момента никой не е оспорил избора му по надлежния ред“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова