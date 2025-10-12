Снимка: iStock
-
Трагедията в Тенеси: Продължава претърсването на завода, където експлозия отне живота на 16 души
-
Шефът на ДНСК за Елените: Общината контролира издаването на ПУП и строителни книжа
-
Кораб, плаващ под камерунски флаг, потъна на 140 морски мили от Варна
-
Няма оцелели след експлозията във фабрика за боеприпаси в щата Тенеси (ВИДЕО)
-
Жертви и цунами след земетресенията във Филипините (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Испания под вода: Армията се включи в спасителните операции след проливните дъждове
По информация на NOVA е избухнал саморъчно приготвен патрон
Саморъчно приготвен патрон (бел. ред. известен още като "фишек") избухна тази вечер пред сградата на Районното управление в Дупница, научи NOVA. Инцидентът вдигна на крак полицията в града. Саморъчният патрон е бил хвърлен до входа на сградата на полицейското управление.
Няма пострадали хора или нанесени материални щети.
Докато чисти оръжието си: Полицай стреля по сграда в София
От пресцентъра на МВР съобщиха за NOVA, че благодарение на бързата координация на няколко дирекции под ръководството на главния секретар на МВР Мирослав Рашков извършителят е задържан.
Последвайте ни