Потресаващи сцени на изборите в Пазарджик, където се стигна до "ловци на купувачи на гласове", и скандалният законопроект на "Има такъв народ", предвиждащ затвор за журналисти, са пореден тест за границите на демокрацията в България. Около това мнение се обединиха в студиото на "Твоят ден" журналистите Юри Велев, зам.-главен редактор на "24 часа", и Георги Марчев.

►Бесовете на Хелоуин в Пазарджик

"По традиция, колкото наближава повече Хелоуин, все повече изпълзяват бесовете, а за съжаление, все по-малко се сещаме за будителите. Много бесове се изпълзели в последно време", коментира Юри Велев. Той описа случилото се като грозни сцени с "ловци на купувачи на гласове" и "овци на купувачи на гласове".

Междинни резултати: "ДПС-Ново начало" води на изборите за Общинския съвет в Пазарджик

Според него изненадващият резултат, при който "ДПС Ново начало е първа сила", а ГЕРБ "много пада", е показателен за местните интереси в региона, свързани с бившия кмет Тодор Попов.

Георги Марчев допълни, че подобни събития, включително разпространението на видеа със съмнения за купуване на гласове, веднага "светва червената лампа". "Това е нещо, което предизвиква съмнения в честността на изборите и ще си помислим, че са купени", заяви той.

►Замразена демокрация?

Според анализаторите събитията в Пазарджик са само симптом за по-дълбок проблем с демокрацията в страната. "Всеки ден се тества нова и нова граница докъде би могло да стигне избутването на всичко де що е демократично. Ще се доближаваме до един по-автократичен режим", предупреди Георги Марчев.

Юри Велев беше още по-краен, като постави под въпрос смисъла от политическите дебати, "ако точка първа на демокрацията, правото на избор, е потъпкано". Според него проблемът на българската демокрация не е, че е силова, а че е "по израза на Иван Кръстев, една замразена демокрация – институциите не работят".

►ИТН, законът за затвор и разговорът Трифонов - Борисов

"Аз чета ситуацията като обикновена глупост, необмислена", заяви Юри Велев. Според него реалната цел на закона не са били журналистите, а публикации в социалните мрежи. "Това е пак глупост, защото как можеш да сложиш под контрол социалните мрежи? Това никой не го е измислил до момента", допълни той.

Георги Марчев определя ситуацията като притеснителна тенденция. Според него зад законопроекта се крие "рационалното мислене лесно да можем да подслушваме журналисти и всякакви граждани". Той изрази съмнение, че подобен текст може да се появи отново в бъдеще. "Каквито и обяснения, както и да бъде пренаписано, каквито и намерения да се крият, макар и да бъдат облечени в красиви думи, не бива да влиза под никаква форма, в никакъв вариант, в никакъв закон", категоричен беше Марчев.

Редактор: Мария Барабашка