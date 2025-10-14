Снимка: iStock
Пътният инцидент е станал в района на прохода „Предела“
Движението по главния път между Симитли и Банско е временно преустановено и в двете посоки заради пътнотранспортно произшествие.
Пътният инцидент е станал в района на прохода „Предела“ около 12:00 часа, като по първоначална информация са се сблъскали микробус и лек автомобил.
Пострадала е жена, пътувала в колата. Тя е транспортирана за медицински преглед поради оплаквания за болки в крака. На място са изпратени екипи на Пътна полиция и Областното пътно управление, които регулират трафика. Вследствие на инцидента се образуваха колони от автомобили и в двете посоки.Редактор: Цветина Петкова
