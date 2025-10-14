Американският президент Доналд Тръмп ще награди посмъртно активиста консерватор Чарли Кърк с президентския „Орден на свободата“ - най-високото държавно отличие за цивилни в САЩ, на церемония в Белия дом по-късно днес, предаде "Ройтерс".

Основателят на организацията „Търнинг пойнт - САЩ“ („Повратна точка“) беше прострелян смъртоносно на 10 септември, докато изнасяше реч на събитие в университет в щата Юта - убийство, което шокира страната и възобнови дебатите за политическото насилие.

Множество млади хора се стекоха на погребението на Чарли Кърк

Убийството на Кърк се превърна в кауза за обединение за президента републиканец, който го използва, за да мобилизира своите поддръжници и да прокара държавни мерки срещу „радикалния ляв екстремизъм“.

Администрацията на Тръмп предприе мащабни репресии срещу леви организации, като разположи служители на много федерални агенции - включително ФБР, Министерството за вътрешна сигурност и Приходната служба, за да разследва и разбие групи, обвинени във финансиране и организиране на политическо насилие.

В същото време Тръмп омаловажи насилието от десни групи, като посочи, че то е проблем, който се корени предимно в лявото политическо пространство.

Експерти го опровергаха, като заявиха, че политическото насилие е двупартийно, а в исторически план повече нападения са били вдъхновени от дясната идеология.

Властите до момента не разполагат с доказателства, че заподозреният за стрелбата срещу Кърк е действал съвместно с някоя група.

Кърк, смятан за ключова фигура в консервативната политика, мобилизира млади гласоподаватели в кампанията на Тръмп през 2024 г. Влиянието му бе значително, но разделящо - белязано от атаки срещу правата на ЛГБТК+ общността и гражданските права.

Поддръжниците му го определяха като защитник на свободата на словото, докато критиците му твърдяха, че е допринесъл за масовото формиране на екстремистки възгледи.

След смъртта му Тръмп нарече Кърк „мъченик за американската свобода“ и обеща по време на мемориалната му служба да продължи неговата работа.

През септември и Камарата на представителите, и Сенатът одобриха резолюция, обявяваща 14 октомври за „Национален ден в памет на Чарли Кърк“.

