Започна възпоменателната служба в югозападния щат Аризона в памет на застреляния американски консервативен инфлуенсър Чарли Кърк. Стадионът State Farm, където се провежда церемонията, се изпълни със стотици хора, предимно младежи.

Атмосферата обаче е далеч от обичайната за едно погребение. Повечето присъстващи, които чакаха от ранните сутрешни часове, за да влязат, са облечени в цветовете ан националния флаг - червено, бяло и синьо, както препоръчаха организаторите. Почти никой не е дошъл, облечен в черно.

Снимка: gettyimages

Младите хора споделят, че са дошли на церемонията, за да изразят солидарност с посланиятана консервативния инфлуенсър. Кърк е основател на Turning Point USA – най-влиятелната младежка консервативна организация в САЩ.

„Той беше готов за разговор. Мисля, че сме загубили желанието да разговаряме с противоположни мнения … и мисля, че Чарли наистина дойде и се опита да преодолее тази пропаст“, каза Карла Сото Перес, студентка в Grand Canyon University.

„Ние всички сме хора, всички сме създадени по образа на Бога и всички имаме какво да кажем“, добави тя, обобщавайки посланието на Кърк, вдъхновено от вярата му. „И това е толкова важно“.

Снимка: gettyimages

Нейната приятелка Емили Блуменшайн каза, че се е почувствала задължена да присъства на днешната служба, за да покаже солидарност с посланието на Кърк.

„Чувствам, че нашето поколение, особено заради това, което той направи за нас, най-малкото, което можем да направим, е да дойдем и да покажем, че заставаме зад християнството и заd истината. И да подкрепим него и семейството му“, твърди младата жена.

Редактор: Станимира Шикова