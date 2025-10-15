От ислямистката групировка "Хамас" заявиха, че са върнати останките на всички загинали заложници, до които имат достъп, а израелската армия съобщи, че Червеният кръст е получил още два трупа.

От 13 октомври, в рамките на споразумение за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, "Хамас" предаде на Израел 20 оцелели заложници в замяна на близо 2000 палестински затворници, освободени от израелски затвори.

Израел съобщи, че едно от предадените от "Хамас" тела не е на заложник

Преди двете тела да бъдат предадени късно днес, групировката вече беше върнала останките на седем от 28-те известни загинали заложници, заедно с осмо тяло, за което Израел каза, че не е на бивш заложник.

„Съпротивата изпълни ангажимента си по споразумението, като предаде всички живи израелски затворници, които се намираха под нейна опека, както и труповете, до които имаше достъп“, написаха бригадите „Еззедин ал-Касам“ в социалните мрежи.

„Що се отнася до останалите трупове, за тяхното изваждане и изтегляне е необходимо специално оборудване. Полагаме големи усилия, за да приключим този въпрос“, добавиха те.

Съобщението дойде, след като израелската армия съобщо, че „два ковчега с телата на загинали заложници“ са били предадени на Червения кръст и са на път към израелските сили в Ивицата Газа.

„Хамас" трябва да спази споразумението и да предприеме необходимите стъпки за връщането на всички заложници“, се казва в съвместно изявление на израелската армия и агенцията за сигурност.

ООН: Над 54 600 деца под 5-годишна възраст са остро недохранени в Газа

В момента върху израелския премиер Бенямин Нетаняху се оказва вътрешен натиск да обвърже помощта със съдбата на телата. Крайнодесният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир заплаши да прекъсне доставките на помощ за Газа, ако "Хамас" не върне останките на войниците, които все още се държат на територията.

Редактор: Дарина Методиева