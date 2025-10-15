Израелската армия обяви днес, че едно от четирите тела на загинали пленници, предадени вчера от радикалната палестинска групировка „Хамас“, не е на израелски заложник, предаде "Ройтерс".

Силите за отбрана (ЦАХАЛ) добавиха, че ислямисткото движение е длъжно да направи всичко възможно, за да върне тленните останки и всички мъртви заложници.

Останките на още четирима заложници са предадени на Червения кръст в Газа

По-рано днес семействата на трима от четиримата пленници, чиито тела бяха върнати на Израел, потвърдиха самоличността им.

Войната в Ивицата Газа започна на 7 октомври 2023 г. с безпрецедентното трансгранично нападение на „Хамас“ срещу израелска територия, при което, по данни на Израел, са били убити 1219 души, а 251 заложници са били отведени в плен в крайбрежната територия.

Според информация на палестинските здравни власти, контролирани от „Хамас“, от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци. Тези данни са приети за надеждни от ООН и редица международни организации, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Мария Барабашка