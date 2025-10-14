Израелските въоръжени сили съобщиха, че останките на още четирима заложници са били предадени на Червения кръст в Ивицата Газа.

„Според информация, предоставена от Червения кръст, четири ковчега с телата на загинали заложници са предадени на организацията и са на път към силите на ЦАХАЛ и службите за сигурност (ISA) в Ивицата Газа“, се казва в изявление на израелската армия.

Ден след като посети Израел и Египет, президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи "Франс прес".

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време Тръмп. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Израелският министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, който е представител на крайната десница, призова премиера Бенямин Нетаняху да спре изцяло помощта за Газа, ако не бъдат върнати всичките тленни останки на израелски войници, които остават в Газа.

