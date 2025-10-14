Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде "Ройтерс".

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставките на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа Truth Social ден след като посети Израел и Египет, Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи "Франс прес".

"Работата НЕ Е СВЪРШЕНА", подчерта в същото време президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел.

Междуврементно Израел уведоми ООН, че от утре ще допуска на ден само 300 камиона с хуманитарна помощ - наполовина от договорения брой - в ивицата Газа и че няма да се допусне влизането на гориво или газ в палестинската територия, освен за специфични нужди, свързани с хуманитарната инфраструктура, предаде "Ройтерс", като се позова на документ, с чието съдържание агенцията се е запознала.

Олга Черевко, говорителка на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в Газа, потвърди, че ООН е получила бележка от Координатора на правителствените дейности в териториите - подразделение на израелското Министерство на отбраната, което отговаря за реализацията на държавните политики на Западния бряг и контролира потоците от хуманитарна помощ в ивицата Газа.

В петък Координаторът на правителствените дейности в териториите съобщи, че очаква около 600 камиона с хуманитарна помощ да влизат в Газа всеки ден по време на договореното прекратяване на огъня. В съобщението се посочва, че последващите ограничения са били наложени, защото палестинската въоръжена групировка "Хамас" е нарушила споразумението относно освобождаването на телата на заложниците".

Все още не е налице значително увеличаване на помощта, необходима за облекчаване на глада и страданията в ивицата Газа след повече от две години война, заявиха днес Червеният кръст и агенциите на ООН на фона на информацията, дадена по-рано днес от израелските власти, че граничния пункт Рафах (между Газа и Египет) ще остане затворен до сряда, а потокът на хуманитарна помощ към палестинския анклав ще бъде намален, за да се окаже натиск върху "Хамас" да предаде телата на останалите заложници.

По-рано днес "Хамас" информира посредниците в преговорите, че ще започне предаване на телата на четирима загинали израелски заложници на Израел в 22:00 ч. (и българско време).

